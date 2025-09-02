Mevlid Kandili yarın mı? Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet kandil tarihleri...

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında asırlardır kutlanıyor.
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri, dini günler takvimini paylaştı. Buna göre Mevlid Kandili bu sene 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Yani 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece Mevlid Kandili kutlanacak.
Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yıl dönümü, bu sene "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" temasıyla idrak edilecek.
Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri 1447-1448 takvimine göre 2026 yılı dini günler listesi:
Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar (1 Receb 1447)
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe (5 Receb 1447)
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (26 Receb 1447)
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (14 Şaban 1447)
Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe (1 Ramazan 1447)
Kadir Gecesi: 15 Mart 2026 Pazar (26 Ramazan 1447)
Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (30 Ramazan 1447)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma (1 Şevval 1447)
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi (2 Şevval 1447)
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar (3 Şevval 1447)
Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı (9 Zilhicce 1447)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (10 Zilhicce 1447)
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe (11 Zilhicce 1447)
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma (12 Zilhicce 1447)
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi (13 Zilhicce 1447)
Hicri Yılbaşı: 14 Temmuz 2026 Salı (1 Muharrem 1448)
Aşure Günü: 23 Temmuz 2026 Perşembe (10 Muharrem 1448)
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi (11 Rebiülevvel 1448)