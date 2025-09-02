Mevlid Kandili yarın mı? Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet kandil tarihleri...

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında asırlardır kutlanıyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri, dini günler takvimini paylaştı. Buna göre Mevlid Kandili bu sene 3 Eylül Çarşamba gününe denk geliyor. Yani 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece Mevlid Kandili kutlanacak.

Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yıl dönümü, bu sene "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" temasıyla idrak edilecek.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.