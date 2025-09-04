21 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya, son 10 gündür 21 ilde devam eden operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

İZMİR VE AFYONKARAHİSAR'DA VAR

Operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da gerçekleştirildi.

Şüpheliler, FETÖ'nün bilişim ve güncel yapılanması içinde faaliyet yürütmek, örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibatta bulunmak ve "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu. Ayrıca, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişiler de yakalandı.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

"21 ilde FETÖ'ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık. 25'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün "bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı ve İstihbarat Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."