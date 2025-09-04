Adana'da kayınpeder dehşet saçtı! Damadım demedi tetiğe bastı

Burada kayınpeder İ.A. (57), henüz bilinmeyen nedenle damadına pompalı tüfekle peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.