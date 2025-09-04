Almanya’da yürüyemiyordu Türkiye’de sağlığına kavuştu

ALMANYA'DA yaşayan 56 yaşındaki Ayşegül Pınar'ın 3 yıl evvel geçirdiği bir kaza sonucu eklemlerinde sıvı birikimi meydana geldi. Bu durum zamanla hareket etmesini zorlaştırarak, hayat konforunu olumsuz yönde etkilemeye başladı. Uzun süre Almanya'da tedavi gören Ayşegül Pınar, gelinen noktada kendisine diz protezi ameliyatı önerilince soluğu Türkiye'de aldı. Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur'un uyguladığı tedaviyle sağlığına kavuşan Pınar, yürümekte zorlanırken şimdi bisikletini yeniden sürebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"KOŞMAYA BİLE BAŞLADIM"

AYŞEGÜL Pınar, "1 - 2yılda 8 kilo verdim ve bu son geldiğimde dizimden daha az sıvı alındı. Şu anda daha rahatım. Çok iyiyim. 'Sağlığınızla bir sayı verin' derseniz 10 üzerinden 9 diyebilirim. Hayata yeniden döndüm, ameliyattan kurtuldum. Almanya'da bu durumda olan insanların yüzde 70'ine ameliyat öneriliyor ve protez takılıyor. Mesela iğne yapıyorlar ama sıvı çekme ne bilmiyorlar. Ben ameliyat olan kişilerle aynı rehabilitasyon yerinde tedavi gördüm. Benimle aynı durumda olan insanlara hemen protez yapıyorlar" dedi.

Ayşegül Pınar, "Hayat kalitem arttı. Yeniden yürüyebiliyorum, bisiklet sürebiliyorum, merdiven çıkabiliyorum, eşimle yürüyüş yapabiliyorum. Şimdi çok hafif de olsa koşmaya da çalışıyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.