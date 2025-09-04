Bilirkişi raporu ortaya çıkardı: Belediyenin ihmali İbrahim’in sonu oldu!

SABAH'ın ulaştığı bilirkişi raporuna göre, stantlarda elektrik tesisatının projesi bulunmadığı ve elektrik tesisatlarının mühendis gözetiminde yapılmadığı belirlendi. Elektrik tesisatını yapan Ali Şimşek ve Orhan Aydın'ın elektrik işleri ile ilgili herhangi bir mesleki eğitim belgesinin olmadığı tespit edildi. Belediyenin elektrik tesisatının yapımını üstlenen firma ile aralarında herhangi bir yazılı sözleşmenin de olmadığı ortaya çıktı.