Düden Şelalesi’nden 40 metre yükseklikten denize düşen kadının cansız bedeni bulundu

Antalya’da 47 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine A. Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktada 40 metre yükseklikten denize düştü. Talihsiz kadının cansız bedenine olay yerinden yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Sıçan Adası açıklarında bulundu.

Olay 2 Eylül gecesi 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. 40 metre yükseklikten denize dökülen şelalenin falezlere yakın kısmında bulunan çitlerin kenarında bayan çantası ile uçurumun kenarında bir çift kadın terliği gören vatandaşlar olayı bölgede devriye görevi yapmakta olan bisikletli Turizm Polisi'ne bildirdi. Ekibinin durumu telsizden bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve Deniz Polisi sevk edildi.

BULUNAMADI

Çitlerin kenarında bulunan bayan çantasında yapılan kontrollerde Emine A. ismine düzenlenmiş belge bulunurken, verilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri karadan kayalık bölgede arama çalışması yaptı. AFAD ekipleri termal ve gece görüş özellikli dron yardımı ile falezlerden düştüğü değerlendirilen Emine A.'yı havadan, deniz polisi ise botlarla deniz yüzeyinde arama çalışması yaptı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmasında Emine A.'ya dair bölgede her hangi bir ize rastlanmazken çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başladı.

İKİ GÜN SONRA BULUNDU

İki gün süren arama çalışmaları sürerken öğlen saatlerinde talihsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 15 kilometre mesafede sıçan adası açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir kadın cesedi bulundu. Ekipler tarafından botla karaya çıkartılan kadın cesedinin önceki gün Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktadan düşen Emine A.'ya ait olduğu parmak izinden tespit edildi. Acı haberin ardında yakınları gözyaşlarına boğuldu.

