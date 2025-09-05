İstanbul Çekmeköy'de Mustafa Can Gül'ün katlettiği Savcı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenlendi

İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda husumetlisi olduğu 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı.Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kayhan'ın cenazesi, cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR
Savcı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları da Kayhan'ın cenaze törenine katıldı.
ADLİYE KOMİSYONU BAŞKANI DA KATILDI
İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir, cenazeye katılarak Kayhan ailesine taziyede bulundu.
AKIN GÜRLEK DE CENAZEYE KATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Savcı Kayhan'ın cenaze törenine katıldı.