İstanbul Çekmeköy'de Mustafa Can Gül'ün katlettiği Savcı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenlendi

İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda husumetlisi olduğu 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı.Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kayhan'ın cenazesi, cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.