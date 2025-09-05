  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İstanbul Çekmeköy'de Mustafa Can Gül'ün katlettiği Savcı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenleniyor

İstanbul Çekmeköy'de Mustafa Can Gül'ün katlettiği Savcı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenleniyor

İstanbul Çekmeköy'de yaşanan vahşette restorandaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek canice öldürüldü. Katil Gül, verdiği ifadede 2 yıl önce savcının da ortağı olduğu işletmede çalışırken 150 bin lira alacağını istediği için aralarında husumet oluştuğunu anlattı. Hayatını kaybeden Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze namazı düzenleniyor. Kayhan, cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İstanbul Adliyesi'nde görevli 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy'de bir restoranda husumetlisi olduğu 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak hayattan koparıldı.Hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Kayhan'ın cenazesi, cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

‎Savcı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze merasimi düzenleniyor. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları da Kayhan'ın cenaze törenine katılıyor.

ADLİYE KOMİSYONU BAŞKANI DA KATILDI

İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Önder Kocademir, cenazeye katılarak Kayhan ailesine taziyede bulundu.



AKIN GÜRLEK DE CENAZEYE KATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Savcı Kayhan'ın cenaze törenine katıldı.

