Umutcan ve kardeşi Melisa boğazı kesilerek katledilmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Saat 15.00 ve 21.00 civarında telefon görüşmelerimiz oldu. En son görüştüğümüzde bana 'Neredesin, ne zaman geliyorsun anne' diye sordu. Ben de annemle köyde olduğumdan dolayı biraz daha gecikeceğimizi söyleyerek, 'Siz yemeğinizi yiyin' dedim. Daha sonra eve geldiğimizde karakolda anlattığım manzara ile karşılaştık. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Şimşek, sanık Hüseyin Sönmez'in verdiği ifadede kendisiyle Telegram üzerinden görüştüğü şeklindeki beyanların doğru olmadığını, sanıkla hiçbir zaman görüşmediğini ve herhangi bir temasının olmadığını vurguladı.Öldürülen çocuklarla aynı evde yaşayan anneanneleri Aniş Yücekaya da "Kendileriyle beraber yaşardım. Bana destek verirlerdi. Olaydan dolayı zarar gördüm. Sanıktan şikayetçiyim, gerekli cezayı almasını talep ediyorum" diye konuştu. Daha sonra tanıkların dinlenmesine geçildi.

Aynı binada oturan komşuları Hatice Görgün ise ifadesinde, "Ben 10'uncu katta oturuyordum. Olay tarihinde 21.35 sıralarında bağırtılar gelmeye başladı. Fakat bu sesin nereden geldiğini ve kime ait olduğunu anlayamadım. Seslerden duyabildiğim kadarıyla bir kız sürekli 'Yapma' diye bağırıyordu ve kapı yumruklama sesleri geliyordu. Bu sesler 22.00 civarına kadar devam etti. Sonradan maktulün yaşadığı olayı öğrendim" dedi.

Olay günü ihbar üzerine eve giden sağlık ekibinde yer alan Fadime Aksu Kaştı, tanık olarak verdiği ifadesinde "Olay tarihinde 2 çocuğun boğazında kesi olup, ihbar üzerine polis ekipleriyle ikamete girdiğimizde kız çocuğu elleri arkadan bağlı şekilde yan yatıyordu ve boğazında kesi açıklığı açık şekilde belli oluyordu. Erkek çocuğu de pencere önünde yüzüstü bir şekilde duruyordu. Onun elleri bağlı değildi. Onun da boğazında kesi vardı" ifadelerini kullandı.





'KENDİ ARALARINDA TARTIŞIYORLAR DİYE DÜŞÜNDÜM'

Aynı katta oturan komşuları Ömer Güleryüz ise "Benim yan dairemde oturuyorlardı. Yatak odamızın duvarı, onların duvarı ile bitişikti. Olay günü balkonda oturuyorduk. Balkon onların daireye uzak olduğu için bir ses duymadım. Eşim salondaydı. O da yanıma gelerek şiddetli bir ses duyduğunu söyledi. Banyoya gittiğimde 15-20 saniye kadar bir ses duydum. Daha önce ağabey-kardeşin seslerini duyduğum ve uzun süren bir durum olmadığı için kendi aralarında tartışıyorlar diye düşündüm. Zaten daha önce böyle tartışmalarını duyup asansörde Umutcan'a, 'Kardeşinle tartışıyordunuz' dediğimde, Umutcan bana 'Evet ağabey. Kız kardeşime biraz kız' demişti. Ben bu sebeple böyle bir şey olduğunu düşündüm" diye konuştu.

BAKANLIK KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir avukat da duruşmaya katılma talebinde bulundu. Şimşek ailesinin avukatı Mehmet Ali Ada, sanık Hüseyin Sönmez'in daha önce Uğur Şimşek ile ilgili Ankara'da defalarca gözaltına alınıp sorgulandığını, 500 bin liralık sahte senet ile ilgili işlem yapıldığını, buna rağmen bir sonuç alınamadığını belirterek, Ankara'da devam eden dosyaların da dava kapsamında incelenmesini talep etti. Ayrıca Ayşegül Şimşek'in istediği doğrultusunda, sanıkla bağı olduğunu düşündükleri görümceleri Kevser Şimşek ve Ruhan Kavak'ın dinlenmeleri talep edildi. Bu talepleri kabul eden mahkeme heyeti, sanığın dinlenmesi ve diğer tanıkların beyanlarını alınması için duruşmayı 1 Ekim'e erteledi.

ANNE, ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFI BASILI TİŞÖRTLE GELDİ

Duruşmaya katledilen çocuklarının fotoğraflarının basılı olduğu tişört ile gelen Ayşegül Şimşek, adliye çıkışında açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Adalet yerini bulsun' dedik. Zaten sanık gelmedi, ya kaçıyor ya da başka bir şey yapıyor bilmiyorum. Onu bize vermelerini istiyorum. Gereken cezayı biz veririz, adalet veremiyorsa. Ama biz adalete güveniyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Kim varsa arkasındakileri de bulsunlar. Arasında kim var bilmiyorum ama o adamın tek başına olduğunu düşünmüyorum ben. Adalet diyorum, gerekirse versinler meydanda sallandıralım, ibretialem için. Her gün bir çocuk ölüyor zaten. Bunların yaşaması, nefes alması bile hata" ifadelerini kullandı.