Üniversitelerdeki özel kontenjanlara büyük ilgi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca şehit-gazi yakını, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylara üniversitelerde tanınan ek kontenjanlar YKS'de büyük ilgi gördü. YKS'de depremzede adaylar için ayrılan 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95'i doldu. Toplam 8 bin 726 aday yükseköğretim programlarına yerleşti. Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan toplam 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının ise 971'ine yerleştirme yapıldı. Böylece bu kontenjandaki doluluk oranı yüzde 24 olarak gerçekleşti. Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı. Toplam 9 bin 309 kadın aday bu haktan yararlanarak üniversiteli olmaya hak kazandı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 80 oldu. Örgün öğretim programları içerisinde en çok tercih edilen program Çocuk Gelişimi oldu.