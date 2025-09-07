Gözaltı kararı verilen Emniyet Müdürü Arslan, teslim oldu

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 5 Temmuz 2025'te 'Rüşvet almak' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Böcek'in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025'te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen araştırmalarda, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerinde 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da adı geçti. İfadelerde, Arslan'ın F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi.

Yapılan incelemelerde, F.A.'nın İlker Arslan'a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan'ın eşinin geçmişte F.A.'ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi. Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan'ın, Ankara'da bulunduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın 'Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme' suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi. Bunun yanı sıra savcılık tarafından F.A.'nın da 'Rüşvete aracılık' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

NİĞDE'DE DURDURULAN ŞAHSİ ARACINDAN KARDEŞİ ÇIKTI

İlker Arslan'ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediğini belirleyen ekiplerin takip sonucu durdurduğu, araçtan çıkan Arslan'ın kardeşinin, suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.

YAKALAMA EMRİ DÜZENLENDİ

Yapılan araştırmada İlker Arslan'ın Ankara'da olduğu belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından kolluk birimine davet edilen Arslan'ın bir süre sonra cep telefonunu kapatıp kayıplara karıştığı belirtildi. Bunun üzerine İlker Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi.

ANTALYA'DA TESLİM OLDU, YERİNE VEKİL ATANDI

İlker Arslan'ın gece saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olduğu öğrenildi. Arslan'ın yerine ise Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine vekaleten Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Murat Baz atandı.