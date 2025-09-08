AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Özel’in siyasi problemi var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kocaeli İl Başkanlığı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son birkaç haftadır cumhurbaşkanımıza ve partimize dönük çirkin ve yakışıksız ifadeler gündemimizde. Birinci meselesi kendi partisi ile uğraşmak olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kadar skandallar patlarken CHP ne ile meşguldü? Aslında tabloya baktığımızda konunun bizimle ilgisi yok. Gelinen noktada CHP'lilerin kendilerini şikayeti ile ortaya çıkan bir tablo var. Siz bunlara kefilim diyebiliyor musunuz? CHP yönetimi ve Özel'de çok ciddi siyasi navigasyon problemi var. Aynaya bakarak yüzleşmesi gereken meselelerde cumhurbaşkanımıza karşı hadsiz ifadeler kullanıyorlar. CHP'ye hakim olmadaki cari açık cumhurbaşkanımıza saldırmakla kapatılamaz. Bu cari açık CHP'ye gönül vermiş vatandaşların hak etmediği noktaya geldi. CHP'li biri uzaklaştırılmışsa yerine başka bir CHP'li getirilmiş. Biz bir kere daha bütün teşkilatlarımız ile söylüyoruz; cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimiz. CHP'nin problemi bizimle değil CHP iledir" ifadelerini kullandı.

'STRATEJİK VE DOĞRU BİR ADIMDI'

Çelik şöyle devam etti: "En önemli gündem maddelerimizden biri tabii ki Terörsüz Türkiye hedefi. Bunun için yapılan çalışmalarımızı anlatıyor ve vatandaşlarımızın sorularına kaygılarına cevap veriyoruz. 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' sürecinin referansı haline gelecektir. Geçmişteki gelişmelere bakılınca Terörsüz Türkiye stratejik, doğru bir adımdır. Asrın felaketinde "konutların teslimi mümkün değil" denirken Türkiye büyük bir başarıya imza atarak bunu gerçekleştiriyor. Her toplantımızda cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hatırlatmakta. Türkiye bir kere daha bütün dünyaya hangi yarayı alırsa alsın ayağa kalkabileceğini göstermiştir."

'MUTFAKTA KİMSE YOK'

ÖMER Çelik, "Anlaşılıyor ki CHP'de mutfakta kimse yok, herkes terk etmiş. Gazze konusunda cumhurbaşkanımızın hassasiyetini sorgulamaya çalışıyor. "Erdoğan'ın Gazze'yi turistik bölge yapacağız diyenlere sözü yok" diyor ama girip baktığınızda cumhurbaşkanımızın onlarca sözü var. Eylül'deki BM Genel Kurulu'nda Filistin davası için en güçlü sesi cumhurbaşkanımız çıkaracaktır. Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki hassasiyeti son derece önemli. Gazzeli kardeşimize bunları söylesin bakın ne yanıt alıyor? Bugün Filistin bayrağı yanına Türk bayrağını, cumhurbaşkanımızın resmini durduk yere asmıyorlar. Teşkilatlarımızın CHP'den gelecek sözlere yanıt verecek vakti yok" ifadelerini kullandı.