İlk ders zili bugün çalıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temalı ilk dersle bugün başlıyor. Yeni öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek. Bu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu da olacak. Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek. İlk ara tatil 10-14 Kasım'da, yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek.