Anaokulda darp skandalı: Bakırköy'de öğretmen 4 yaşındaki öğrencisini dövdü!

Geçtiğimiz Mayıs ayında Büşra Ü. (33) Bakırköy'de bulunan özel anaokulunda eğitim gören oğlu Ali Ü.'nün (4) toplantısı için okula gitti. Anne Büşra Ü., toplantı yapılacak sınıfa doğru geldiği sırada iddiaya göre oğlu Ali Ü.'yü sınıfta duvarın kenarına doğru sinmiş hale gördü.

Ali Ü., sınıfa gelen annesini görünce koşarak yanına geldi. Büşra Ü., oğlunun boynunda tırnak izi ve kızarıklığı görünce ne olduğunu sordu. Bunun üzerine Ali Ü., annesine öğretmeni Ayça E.,'nin (22) kendisini cimciklediğini söyledi.

Büşra Ü., cevap karşısında çılgına döndü soluğu okul müdürünün odasında aldı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Büşra Ü., öğretmen Ayça E.'nin oğlu Ali Ü.'yü omuzundan sıkıp kulağından çekerek ilerlettiğini gördü. Hastaneden darp raporu alan Büşra Ü., öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

'ŞİKAYETÇİYİM'



Büşra Ü., ifadesinde öğretmeni olay günü çok gergin gördüğünü, çocuğuna kızarıklığı ve tırnak izini sorduğunda öğretmeninin cimciklediğini söylediğini belirtti. Oğlunun canının çok acıdığını yanlışlıkla öğretmeninin yaptığını söylemesi üzerine öğretmenin çocuğunu tembihlediğini düşündüğünü kaydetti. Müdürün odasına gidip güvenlik kamera kaydını izlediğinde öğretmenin çocuğunu darp ettiği görüntüleri izlediğini dile getirdi.





1 YIL HAPSİ İSTENDİ



İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Şüpheli Ayça E., hakkında 'Basit yaralama' suçu kapsamında Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

İddianamede beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak bir çocuğun, şüpheli kişi tarafından omzundan sıkılıp kulağından çekilerek basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı aktarıldı. Şüpheli Ayça E., hakkında dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. Şüpheli Ayça E.'nin 1 yıl hapsi istendi. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.