Engelli oğlunu döven adama annesinden kahvehanede dayak! "Kulaklarından tutup yüzüne..."

Kıraathanenin önüne motosikletle gittim. Eşime, beni götürmesini söyledim ama o kavgaya karışmadı. 'Şu oğluna bak' diyerek hem bana, hem de oğluma tekrar hakaret etti. Ben de dayanamadım saldırdım. O da bize saldırdı. Davalarımız açıldı. Sorunu varsa bizle halledebilirdi. Annesini, karısını veya kızını gönderip benimle halledebilirdi. Kendi sorunu varsa eşimle halledebilirdi. Büyükler dururken neden çocuğa saldırdı?" dedi.

"KÖPEK BİLE YAVRUSUNU ALTINDAN ÇEKTİĞİN ZAMAN SALDIRIR"

Eşinin yanında olduğunu belirten baba A.E.İ ise "Bizim tarla meselemiz vardı. Tarlamızı boşaltmasını istiyoruz, boşaltmıyor. İcar paramızı istiyoruz, vermiyor. Biraz da bizi küçümsüyor. Birkaç defa kapılarına gittik, durumu izah ettik. Aynı zamanda akrabamız olur. Uzaktan halamızın oğlu olur. Her anne baba bunu yapardı. Affedersiniz, köpek bile yavrusunu altından çektiğin zaman saldırır. Çocuğumuz darbedildi, biz de gereken neyse onu yaptık. Şimdi mahkemeliğiz. Keşke oğlum böyle bir olay yaşamasaydı. Oğlum beceri eğitimi verilen 3 ayrı okula gidiyor, tuvaletine alıştırmıştık, ağır otizmli. Şimdi her şey tam tersine döndü" şeklinde konuştu.