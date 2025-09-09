İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 19 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, 20 şüphelinin çatışma bölgeleriyle irtibatı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 10'unun Türkiye açısından tehdit oluşturan "yabancı terörist savaşçı" olduğu değerlendirilirken, 9'unun örgüt yanlısı kişilerle irtibatı bulunduğu, örgüte ait sosyal medya paylaşımları yaptığı, örgütün güncel propaganda faaliyetleri ile örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'un 12 ilçesinde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.