Ankara'da korkunç cinayet! Bunlar nasıl insan? Kadını kocası tutmuş, kayınpederi kesmiş

Adalet istediklerini vurgulayan Nar, "Şimdi içerideler. Ama adalet istiyoruz. Böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Aklını esen gidip birini öldürebilir mi ya? Bu ayın 23'ünde davaları vardı. Gelmişlerdi annemlere oturmuşlardı. Biz nafaka vermeyeceğiz dediler. Tamam dedik. Tamam nafaka da vermeyin. Zaten herkesin işi gücü var. Bakın kadın cinayetleri oluyor. Güzellikle ayrılalım. Herkes kendi yoluna baksın. Bir ayrılanlar bunlar da değil. Tamam demişler. Ondan sonra evden çıkınca işte oraya gitmişler ve bunlar yaşanmış" ifadelerini kullandı.