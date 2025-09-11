7 bıçak darbesiyle katledilen Fatih Acacı'nın acılı ailesi: “Tehdit mesajları alıyoruz”

Ankara Pursaklar'daki bir parkta yaşıtı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Fatih Acacı hayatını kaybetmiş. Saldırıyı gerçekleştiren Doğukan Gündür ise yakalanarak gözaltına alınmıştı. Doğukan Gündür Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENİM KARDEŞİM 7 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ



Olay akşamı babasına gelen telefon ile yıkıldıklarını ifade eden Abla Acacı, Akşam babama bir telefon geldi. Oğlunuz bıçaklandı diye apar topar hastaneye gittik. Babam girdi içeri. Sonra babam çıktı. Duvara yaslandı, ağlamaya başladı. Babam ilk defa babamı öyle gördüm. Dedim ki, hani hafif bir şey olsaydı böyle olmazdı.

Hemen ameliyatı aldılar. Ameliyatı 4- 5 saat sürdü. 8 ünite kan verdik. Ama kardeşimi kurtaramadık. Benim kardeşim tam 7 yerinden bıçaklanmış. Her tarafı delik deşik. Burası, burası sırtı, her tarafı. Ve bunu tek başına yaptığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.