7 bıçak darbesiyle katledilen Fatih Acacı'nın acılı ailesi: “Tehdit mesajları alıyoruz”

Ankara Pursaklar'daki bir parkta yaşıtı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Fatih Acacı hayatını kaybetmiş. Saldırıyı gerçekleştiren Doğukan Gündür ise yakalanarak gözaltına alınmıştı. Doğukan Gündür Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ACILI AİLE KONUŞTU
Yaşanan cinayet sonrası SABAH Acacı ailesine ulaştı. Gencin ablası Beyhan Acacı gözyaşları içerinde yaşananları anlattı.
BENİM KARDEŞİM 7 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ
Olay akşamı babasına gelen telefon ile yıkıldıklarını ifade eden Abla Acacı, Akşam babama bir telefon geldi. Oğlunuz bıçaklandı diye apar topar hastaneye gittik. Babam girdi içeri. Sonra babam çıktı. Duvara yaslandı, ağlamaya başladı. Babam ilk defa babamı öyle gördüm. Dedim ki, hani hafif bir şey olsaydı böyle olmazdı.
Hemen ameliyatı aldılar. Ameliyatı 4- 5 saat sürdü. 8 ünite kan verdik. Ama kardeşimi kurtaramadık. Benim kardeşim tam 7 yerinden bıçaklanmış. Her tarafı delik deşik. Burası, burası sırtı, her tarafı. Ve bunu tek başına yaptığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
BİR KIZ YÜZÜNDEN OLDU
Yaşanan olayın bir kız yüzünden olduğunu söyleyen abla Acacı, "Bu bir kız yüzünden oluyor. Bir kız ikisini birbirine düşürdü. Bunlar normal arkadaştı. Bunlar Instagram'larında da takipleşiyorlardı. Benim kardeşimin kız arkadaşı gidip o katil çocuğa da yazıyor.
Birde ekran görüntülerini alıp kardeşime gönderiyor. İşte hani aklın sıra bana yazıyor, beni koru gibisinden. Ondan sonra birbirleri, sonra kardeşimi arıyor. Diyor gel konuşacağız. Olay bu yüzden oluyor kız hem kardeşimi hem de arkadaşını birbirine düşürüyor" dedi.
AİLECEK TEHDİT MESAJLARI ALIYORUZ
Olay sonrası daha yaslarını tutamadan ailecek tehdit mesajları aldıklarını dile getiren Acacı, "Ailecek tehdit mesajları almaya başladık. Bana bugün attıkları mesajda, "İşte senin de kafanı kesip surlardan aşağı atacağız. Seni de kardeşinin yanına göndereceğiz. Seni de öldüreceğiz" gibi ifadeler kullanıyorlar. Çünkü sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalışıyoruz bunu yapanlar kim bilmiyoruz ama savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.
"ÖLMEDEN ÖNCE BANA ATTIĞI SON MESAJ: CANIM ABLAM SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Aldıkları tehditlerin kendilerini yıldıramayacağını ifade eden abla Acacı, "Ne nedikleri ne yazdıkları umurumda değil. Ben acının en büyüğünü yaşadım. Ben kardeşimi toprağa verdim. Ben onu morgdan çıkmış şekilde öptüm son kez.
Benim hayattaki en sevdiğim insan kardeşimdi. Bana en son öldürmeden bir gün önce attığı mesajda "Canım ablam seni çok seviyorum." diyor. Benden forma istemişti. Forması geldi. Ama kardeşim giyemeden öldü" şeklinde konuştu.
BİZ BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Yaşanan olayın peşini bırakmayacaklarını ifade eden abla "Bu yasalar da artık düzelsin yeter. Hala neyi bekliyorsunuz? kaç tane Ahmet ölsün, kaç tane Fatih ölsün, neyi bekliyorsunuz" diyerek yetkililere seslendi.
FATİH ACACI'NIN SON GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Öte yandan SABAH olayın yaşandığı güne ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntüler de Fatih Acacı ve Doğukan Gündür olduğu değerlendirilen 2 kişinin 19.50 sıralarında parktaki bir kamelyada oturdukları belli bir süre sonra ise tartışarak uzaklaştıkları görüldü.
ŞÜPHELİ DOĞUKAN GÜNDÜR'ÜN İFADESİNE ULAŞILDI
Sabah, Yaşanan olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Doğukan Gündür ifadesine ulaştı.
Yaşanan olayın kız arkadaş meselesi olduğunu dile getiren Gündür, ifadesinde Fatih Acacı ile uzun süredir arkadaş olduklarını belirterek, Fatih beni aradı, bana telefonda "senin bacaklarını kırarım, sen kimsin benim kız arkadaşıma yazıyorsun, playstation kafedeyim gel "dedi.
Bende bunun üzerine yanıma İsmet'i alıp bulunduğu yere gittik, kavga etmek için gitmedim, konuşup karşılıklı olarak birbirimizden özür dileyeceğimizi düşündüm, Fatih playstation kafede bize bağırarak konuşmaya başladı, ben de Fatih'e yakında bulunan parka gidelim orada konuşalım dedim, parka gittik, beni tahrik etmeye başladı.
Bana bacaklarını kırarım, sen salaksın dedi, ben de sen benim bacaklarımı nasıl kırarsın kırabiliyorsan kır dedim, beni ittirdi, ben elini çek dedim, bana gel şurada kavga edelim, dedi, ben de kendisine kavga etmeyeceğimi söyledim, hakaretleri devam etti, yüzüme yumruk atmaya başladı, beni geri kaçtım, arkamdan tuttu, aşağıya yatırdı.
Fatih'in elinde bıçak vardı, bir eliyle de yüzüme yumruk atmaya başladı, ben vücudumda bir ıslaklık hissettim, yaralandığımı hissettim, yaralandım, ben de Fatih'in elindeki bıçağı çekip alıp ona karşı o anki can havliyle bıçağı savurdum, olay bu şekilde bitti" dedi.
BEN BIÇAĞI ALMASAYDIM O BENİ BIÇAKLAYACAKTI
Olay sonrası bıçağın kendisinde olduğunu söyleyen Gündür, "Bıçak eve giderken üzerimden düşmüş, nerede olduğunu bilmiyorum, olay yerinde de düşmüş olabilir.
Fatih benim normalde konuştuğum görüştüğüm bir arkadaşımdı, aramızda hiçbir husumet yoktu, olay günü de onu yaralama niyetim yoktu, olay bir anda gelişti, eğer elinden bıçağı almasaydım, o beni daha ağır bir şekilde yaralayacaktı, benim Fatih'in yanına giderken üzerimde herhangi bir kesici alet yoktu, olayda kullanılan bıçak Fatih'e aittir. Üzerime atılı suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.
TEHDİT MESAJLARI VE GİZLİ KODLAR, KİM BUNLAR?
Ahmet Minguzzi cinayetinde ortaya çıkan tehdit mesajları artık yaşanan her çocuk cinayeti sonrası ortaya çıkmaya başladı.
C31K
Ahmet Minguzzi olayında C31K profil resimli biri tarafından gönderilen mesajla aile tehdit edildi. C31K'nın açılımının "Cehennem'in 31'inci katı" anlamına geldiği ve telegramda bir grup kurdukları ortaya çıktı. Buy grupta hayvanlara işkence edilen görüntülerle terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yaparak Atatürk'e, şehitlere ve ailelerine yönelik hakaretler içeren yazışmaların bulunduğu öğrenildi.
404-PKK
Ahmet Çakır cinayetinde ortaya çıkan bir diğer grup se 404-PKK, bu grupta yine telegram üzerinde Ahmet Çakır ve ailesini tehdit etmişti. Bu grubunda C31K isimli diğer grupla bağlantısının olduğu düşünülüyor.
C31K YİNE SAHNEDE
Ahmet Minguzzi cinayetinde atılan tehdit mesajları yine aynı grup tarafından şimdide Fatih Acacı ailesine gönderilmeye başlandı.