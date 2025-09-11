Son dakika: KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.



2025-2026 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Bak, paylaşımında "Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.





KAYITLAR İÇİN SON GÜN 13 EYLÜL

Yurt başvuru sonuçlarına "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" linkinden ulaşılabilecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretini içeren ilk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterebiliyor. GSB Yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, yurt kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00'e kadar, e-Devlet'te yer alan 'Yurt Kayıt İşlemleri' hizmetindeki taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.