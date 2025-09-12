Türk lise öğrencisine Suyun Nobeli ödülü

LİSE öğrencisi Kağan Mehmet Özkök, Stockholm'de düzenlenen Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda Musluklar için ses sinyali işleme tabanlı ve yapay zeka destekli su sızıntı tespit sensörü: WAGUSE Projesiyle "Suyun Nobeli" olarak adlandırılan Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'yla belirleniyor. Bu yıl, Kağan Mehmet Özkök'ün "Musluklar için ses sinyali işleme tabanlı ve yapay zeka destekli su sızıntı tespit sensörü: WAGUSE Projesi birinci olarak Stockholm'e gönderilmeye layık görüldü.