Akaryakıt istasyonunda güvenlik kamerasında olay görüntüler: Tek yumrukla yere serdi!

İddiaya göre, Serdar D. (24) ve Enes G. (22), akaryakıt istasyonunda Umut Ayyıldız (24) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri Ayyıldız'ın yüzüne yumruk attı. Ayyıldız yere düşüp bayılırken Serdar D. ve Enes G., motosiklet ile kaçtı. Olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.