Akaryakıt istasyonunda güvenlik kamerasında olay görüntüler: Tek yumrukla yere serdi!

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
İddiaya göre, Serdar D. (24) ve Enes G. (22), akaryakıt istasyonunda Umut Ayyıldız (24) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri Ayyıldız'ın yüzüne yumruk attı. Ayyıldız yere düşüp bayılırken Serdar D. ve Enes G., motosiklet ile kaçtı. Olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Ayyıldız, hastaneye kaldırıldı.
Polis, saldırganları Sarıçam Mahallesi'nde yakalandı. Saldırganlar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Ayyıldız'ın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.