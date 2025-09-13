Antalya'da vahşet! Eski eşini eşarpla boğup yüzüne yastık bastırdı! Caninin ifadesi kan dondurdu!

Ekipler incelemelerini sürdürdüğü sırada Hızır Çelik'in Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Hızır Çelik'in ilk ifadesinde eşinin kendisine, Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Evden 3 saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra da Biçer'in kardeşini arayarak, Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım diyerek telefonu kapattı. Biçer'in yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hanım Biçer'in cansız bendeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öldürülen Hanım Biçer'in son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra ise Çelik'in evden tek başına çıktığı görüldü. Evden elinde poşetle çıkan Çelik'in merdivenden indikten sonra bir süre evden içeri baktığı, daha sonra siteden çıkarak uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı.

'GEL BEN SANA EV TUTACAĞIM' DEYİP KATLETTİ!

Hızır Çelik'in arayıp, Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım dediği Hanım Biçer'in ağabeyi Resul Biçer, cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Burada gazetecilere konuşan Resul Biçer, 8 yıl önce evlendiler. 8-9 aydır boşanmışlardı. Çocuklar babasında kalmıştı. Çocuklar her hafta sonu tatillerde, bayramlarda görmeye şartıyla babasında kalıyordu. Çocukları göstermemiş. Kız da yaklaşık 1,5 ay önce eve çıkmış. Evden bize mesaj atmış demiş ki, 'Ben çocuklarımı alacağım.' Çocuklarını almak için gittiği yerde Hızır Çelik, ulaşmış, demiş ki, 'Gel ben sana ev tutacağım, sana çocukları vereceğim'. O da 'tamam' demiş, götürmüş orada canına kıymış. Öldürmesinin ardından Hızır aradı, 'Ben kızı öldürdüm haberiniz olsun' dedi. Yani nerede olduğunu, nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz. Ondan sonra telefonunu kapatıyor. 17.00 civarında da gidip teslim oluyor. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz dedi.