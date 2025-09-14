e-Devlet kapısı yenileniyor

2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'dan (OVP) yapılan derlemeye göre, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı teknolojik adımlar peyderpey atılmaya devam edilecek.Bu kapsamda, dijital dönüşüme geçişin desteklenmesi, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne yönelik kabiliyet ve kapasitelerinin artırılması, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde yeni teknolojilerin azami düzeyde kullanılması planlanıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile yeni bütünleşik hizmetler tasarlanacak. "e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti"nin işleme alınması ve kamu ortak bildirim sisteminin hayata geçirilmesi sağlanacak. Böylece tebligatlara e-Devlet'ten ulaşılabilecek. Blokzincir tabanlı yeni nesil dijital kimlik yönetim altyapısı geliştirilecek ve devreye alınacak.