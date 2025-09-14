Yaşlı turistler Türkiye turizmini şekillendiriyor

Avrupa turizminin en hızlı büyüyen ve en istikrarlı hedef grubu haline gelen 60 yaş üstü kuşağa odaklanan Almanya'daki Best Ager Kongresi'nde, turizmin geleceğinde bu kuşağın oynadığı rol tartışıldı. Pandemi sonrası özgürlüğünü bilinçli kullanan Best Ager'ler, hem ekonomik hem kültürel açıdan turizmin itici gücü haline gelirken, Türkiye de bu kuşağın favori destinasyonlarından biri olarak öne çıktı. Türkiye'nin Almanya Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam konuşmasında, engelsiz otel tesisleri ve uzun süreli konaklama imkanları ile 60+ turistlerin düşük sezonda en sadık müşteri grubunu ve misafirlerin yarısından fazlasını oluşturduğunu belirtti.

'FIRSATLAR YARATILIYOR'

İnam, "Bu durum, özellikle Best Ager segmentinde yakın işbirliği için fırsatlar yaratıyor. Sadece üç saatlik bir uçuşla Alman ziyaretçiler Ren'den Boğaz'a, kaplıca kentlerinden termal sulara ulaşabiliyor" dedi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise Avusturya'dan gelen 3 bin kişilik Best Ager kafilesinin iki ay boyunca Marmaris'te konakladığını belirtti.