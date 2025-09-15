MHP lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur’un kabrini yaptırdı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyüp Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sanatçı Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdığını açıkladı. Yıldız, Türk milletinin gönlünde derin izler bırakan, sesiyle ve eserleriyle nesillerin duygularına tercüman olan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un yalnızca bir sanatçı değil, milletin kültürel ve manevi hafızasında kalıcı bir yer edindiğini belirterek, Tayfur'un eserlerinin halkın sevinçlerinde de hüzünlerinde de ortak bir duygu dili olduğunu bildirdi. Yıldız, paylaşımında "Merhum Ferdi Tayfur'un kabri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından yaptırılmıştır. Bu mezar taşı, yalnızca bir mermer değil, Türk-İslam sanatının ve İslam geleneğinin izlerini taşıyan milli bir abidedir" ifadelerini kullandı.