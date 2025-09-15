Özge’nin umudu

ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde yaşayan Özge Yıldırım, doğumundan kısa süre sonra yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 13 günlükken sol bacağını kaybetti. Kızının büyümesi ile birlikte yaşıtlarından geri kalmaması için Ali İhsan Yıldırım evinin tavanına kurduğu 150 TL'lik düzenek ile küçük Özge'ye yürümeyi öğretti. O dönemde hayırseverlerin desteği ile Özge'ye protez bacak takıldı. Şu anda 12 yaşında olan Özge'nin mevcut protezi dar gelmeye başlayınca küçük kız yürümekte güçlük çekmeye başladı.

DUYGULANDIRAN DESTEK

OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala daralan protez sebebiyle küçük Özge ve babasını okula gidememe korkusu sararken, değişmesi gereken protez için yapılan araştırmada en uygun fiyat olarak 66 bin TL teklif alındı. SGK'nın protez ücretinin sadece 16 bin lirasını karşıladığını belirten Ali İhsan Yıldırım, arada kalan 50 bin 331 lirayı ödemek için güçlerinin yetmeyeceğini belirterek hayırseverlerden destek istemişti. Yıldırım'ın destek çağrısına 24 saat dolmadan iş adamı Dinçer Azaphan başta olmak üzere çok sayıda hayırseverden yardım eli uzandı.

"GÖNLÜMÜZE GÖRE OLDU"

YENİ protez bacağı için alınan kalıp işleminin ardından bir hafta içerisinde protezine kavuşacak olan küçük Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım, toplanan para istedikleri gibi yaklaşık 10 yıl boyunca kullanabileceği pistonlu bir protez aldıklarını belirtti. Yeni protezin kısa sürede teslim edileceğini söyleyen Yıldırım, "İstediğimiz protez geldi, malzemelerini aldık" dedi. Hidrolik sistem ile Özge'nin daha rahat hareket edebileceğini söyleyen baba Yıldırım, "Alçısı alındı ve 10 gün içinde teslim edeceklerini söylediler. Haftaya inşallah pazartesi Özge arkadaşlarına ve okuluna kavuşacak. Gönlümüze göre o oldu, sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.