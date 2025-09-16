Bu isteklere Çelik gibi sinir gerek

TÜRK pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik, son günlerde yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetleriyle gündeme geliyor. Bu durumu fırsat bilen bir çok kişi ise ünlü şarkıcıdan yardım istemeye başladı. Çelik gittikçe sınırları aşan bu durum hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. Instagram hesabından kendisine gönderilen mesajı ifşa eden ünlü şarkıcı, "Benden 800 bin TL borcunu kapatmamı istiyor!? İnsan babasından 800 bin TL isteyemez. Böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici" dedi.

Paylaştığı mesajda bir takipçisi, "Maaşım 31.000 TL. 800.000 TL kredi yüzünden geçinemiyorum, nolur yardım et" ifadelerini kullanarak ondan yüklü miktarda para talep etti. Çelik ise bu mesaja, "Hanımefendi lütfen yanlış anlamayın ama ben 30 yıllık bir sanatçı olarak kullandığım kredi kartı 150.000 TL. Neye güvenerek böyle bir harcama yüküne girmiş olabilirsiniz?" yanıtını verdi. O yazışmayı sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.