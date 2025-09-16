Evlenmeden önce 'ehliyet' şartı! AK Parti'den güçlü aile yapısı için büyük adım

AK Parti, aile kurumunu güçlendirmek ve artan boşanmaların önüne geçmek için çiftlere evlilik öncesi zorunlu eğitim vermeyi planlıyor. Kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde, erken dönemde muhtemel problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilecek. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu destek, evlilik sonrası da devam edecek. Böylelikle anlaşmazlık yaşayan karı koca arasındaki sıkıntılar giderilmeye çalışılacak. Eğer boşanmanın önüne geçilemez ise taraflara doğru şekilde rehberlik edilecek.





"GÜÇLÜ AİLE YAPISI İÇİN BÜYÜK BİR ADIM" Konuyla ilgili konuşan parti kaynakları "Çiftler, evlendikten sonra problem oluşturabilecek birçok meseleyi ilişkileri bozulmasın diye birbirinden saklayabiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil, sosyoekonomik ve sosyokültürel gibi durumlar çoğu zaman karşı tarafa dürüstçe aktarılmıyor. Bu maskeleme, evliliğin ilerleyen günlerinde ortaya çıkıyor.