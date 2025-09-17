  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Alkol aldıktan sonra erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Alkol aldıktan sonra erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Kayseri’nin Hacılar ilçesindeki bağ evinde alkol alan bir çift bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine C.B. mutfaktan aldığı bıçakla erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Alkol aldıktan sonra erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Beğendik Caddesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana gelen olayda; C.B. ile S.M. iddiaya göre alkol aldıkları sırada henüz bilmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. mutfaktan aldığı bıçakla S.M'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan S.M.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri C.B.'yi gözaltına alırken, bağ evinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA