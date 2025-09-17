atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın Selim'ine büyük ödül!

'FARKLI BİRİ'

19 Eylül tarihinde başlayacak olan Aşk ve Gözyaşı'na ilişkin konuşan Barış Arduç, hayat verdiği Selim karakterini ve dizinin can alıcı noktalarını anlattı. Selim'in bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok daha farklı yönleri olduğuna dikkat çeken Arduç, projeyi şu şekilde özetledi; "Aşk ve Gözyaşı içinde pek çok vaadi barındırıyor. Çok güçlü bir oyuncu kadrosu ve ekip bir araya geldi. Bu proje benim için enteresan bir deneyim oldu, olmaya da devam ediyor çünkü seyircinin alışık olduğu rollerin dışında bir karakter Selim. İzleyiciler, küllenmiş ve göz ardı edilmiş kadın-erkek ile aile ilişkilerinin aslında ne kadar kıymetli olduğunu görecek ve bu duyguları derinden hissedecek." Uzun bir aradan sonra yeniden atv ekranında, izleyici karşısına çıkacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen başarılı oyuncu, "Hem yönetmenimiz Engin Erden hem de tüm ekip arkadaşlarım bu süreci inanılmaz kolaylaştırdı. Böyle bir ekiple çalışmak büyük bir mutluluk" diye konuştu.

