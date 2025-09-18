Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Mikasa ile görüştü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, bir dizi program için Türkiye'ye gelen Mikasa'yı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde ağırladı. Görüşmede Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü öncülüğünde Türkiye'de yapılan arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunu belirtti. Emine Erdoğan, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Ülkelerimiz arasındaki derin dostluğun, gelecek nesillere aktarılabilmesi için birlikte atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Yakın zamanda Şanlıurfa'da başlatılacak olan Ayanlar Ören Yeri kazı çalışmalarının, iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendireceğine inancımız tam. Nazik ziyaretleri için Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya gönülden teşekkür ediyorum."