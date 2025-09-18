Samsun'da bir garip olay: Rüyada gördüler, soluğu bahçede aldılar!

Yapılan aramalarda ise 1 hilti, 3 kürek, 2 baret, 2 iniş takımı, 2 plastik kova, 15 metrelik elektrik kablosu, 12 metrelik halat ve 2 kazma ele geçirdi.

Olaya ilişkin anne ve oğlu kazı yaparken yakalandı. Gözaltına alınan anne oğul hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Anne F.T.'nin ifadesinde rüyasında oturdukları evin altında define olduğunu gördüğünü, bu sebeple kazmaya başladıklarını ve bir süredir devam ettiklerini söylediği öğrenildi.