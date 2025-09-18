Yargıtay’dan iki farklı usul kararı: Mahkemenin hükmünü usul hatası gerekçesiyle bozdu

Ankara'da bir site sakini, yönetim kurulu ve temsilciler meclisinin aldığı kararlar doğrultusunda başlatılan icra takibine itiraz etti. Davacılar, haksız itirazın iptali için dava açtı ve mahkeme, davanın kabulüne karar verdi. Ancak, davaya konu kararların yok hükmünde olduğu başka bir davanın henüz kesinleşmemesi nedeniyle, Yargıtay mahkemenin hükmünü usul hatası gerekçesiyle bozdu.

YARGITAY BU DAVADA USULE AYKIRI DEDİ

Salihli'de ise bir apartmanda iş yerinden çıkan duman ve kötü kokular nedeniyle komşular, apartman projesine aykırı döşenen baca ve havalandırma borularının sökülüp eski hale getirilmesini talep ederek dava açtı. Davalının açtığı karşı dava, asıl davada taraf olmayan kişiler hakkında olduğu için Yargıtay tarafından usule aykırı bulunarak kanun yararına bozuldu.

YARGITAY'IN GEREKÇESİ

Her iki davada da Yargıtay, mahkemelerin usul yönünden eksik değerlendirme yaptığını vurguladı. Site aidatı davasında, bekletici mesele yapılmadan hüküm tesis edilmesi hatalı bulundu. Apartman baca davasında ise karşı davanın asıl davada taraf olmayan kişiler hakkında açılmış olması nedeniyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 132. maddesine aykırı olduğu tespit edildi.

HER İKİ DAVAYI DA KANUN YARARINA BOZDU

Yargıtay, her iki mahkemenin kararlarını kanun yararına bozarak dosyaların yeniden görülmesine hükmetti.