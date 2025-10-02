Ahmet Minguzzi davasında gerginlik: Korksunlar benden diye haykırdı!

Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitmiş, iddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken tanımadığı iki çocuk Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıkmıştı.
Bunun üzerine saldırgan çocuklar, İtalyan Minguzzi'ye bıçakla saldırmış, saldırgan B.B.(15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirirken adli makamlarca tutuklanan suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI 4'E YÜKSELMİŞTİ
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, önceki celse olay gününe ait olay yeri kamera kayıtlarının dökümünün yapıldığı bilirkişi raporu dava dosyasına girmişti.Raporda yargılanmaları süren suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) ile birlikte 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen iki şüphelinin daha kamera kayıtlarında yer aldığı ortaya çıkmış, adli makamlarca tutuklanan suça sürüklenen çocuklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.
İki suça sürüklenen çocuğun da "Çocuğu Kasten Öldürmek Suçuna Yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapsi talep edilmişti. Hazırlanan iddianame, dava dosyasıyla birleştirilmişti.
4 SANIK HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte hakim karşısına çıktı. Duruşma sanıkların savunmalarıyla başladı. 18 yaşından küçük sanıklar A.Ö. ve M.A.D.'nin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme, duruşmaya yarım saat ara verdi.
'KORKSUNLAR BENDEN'
Duruşmada Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile sanıklar arasında çapraz sorgu sırasında tartışma çıktı. Anne Yasemin Minguizzi, 'Korksunlar benden' diyerek salondan ayrıldı.
SANIKLARDAN BİRİNE KAYNAŞTIRMA RAPORU ALINMIŞ
Duruşmada suça sürüklenen çocuk A.Ö.'nün avukatının mahkeme sunduğu raporda, sanığın ilkokul çağında kaynaştırma raporu aldığı belirtildi. Kaynaştırma raporu Kaynaştırma raporunun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü çeken atipik otizm tanılı öğrenciler için verdiği bir belge olduğu açıklandı.
MÜŞTEKİ AVUKATINDAN SANIKLARA CEZA TALEBİ
Duruşmada sanıklar hakkında dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda 4 sanığın da 18 yaş altında oldukları ancak savunma yapacak yaşta ve bilinçte oldukları belirtildi. Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B.'nin "Kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Hakaret" suçlarından, diğer suça sürüklenen çocuklar A.Ö. ve M.A.D.'nin de "Suça iştirak" suçundan yargılanıp ceza almasını talep etti.
MÜTALAADA ÜST SINIRDAN CEZA TALEP EDİLDİ
Savcı mütalaasında suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer suça sürüklenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "Çocuğu Kasten Öldürmek Suçuna Yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Mütalaada tüm sanıklar için üst sınırdan ceza talep edilirken M.A.D. ve A.Ö. hakkında dosyaya girecek Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre ceza oranında değişikliğin olabileceği belirtildi.
KARAR DURUŞMASI 21 EKİM'DE
Duruşma sonu mahkeme, kaynaştırma raporu aldığı belirtilen suça sürüklenen çocuk A.Ö. hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve 18 yaşından küçük 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davayı 21 Ekim tarihine ertelendi.