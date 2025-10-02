Ahmet Minguzzi davasında gerginlik: Korksunlar benden diye haykırdı!

SANIKLARDAN BİRİNE KAYNAŞTIRMA RAPORU ALINMIŞ

Duruşmada suça sürüklenen çocuk A.Ö.'nün avukatının mahkeme sunduğu raporda, sanığın ilkokul çağında kaynaştırma raporu aldığı belirtildi. Kaynaştırma raporu Kaynaştırma raporunun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü çeken atipik otizm tanılı öğrenciler için verdiği bir belge olduğu açıklandı.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN SANIKLARA CEZA TALEBİ

Duruşmada sanıklar hakkında dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda 4 sanığın da 18 yaş altında oldukları ancak savunma yapacak yaşta ve bilinçte oldukları belirtildi. Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B.'nin "Kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Hakaret" suçlarından, diğer suça sürüklenen çocuklar A.Ö. ve M.A.D.'nin de "Suça iştirak" suçundan yargılanıp ceza almasını talep etti.