Dehşet ailesi! Binali Aslan'ı öldürüp ormana gömmüşlerdi! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Ailesi tarafından kayıp müracaatının yapılmasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Aslan'ın aracının önce Mersin'e daha sonra da Hatay'a gittiği belirlendi. Araç içindeki şüphelilerin yasadışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlenince Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi.

Ankara'da AŞTİ'de nakliyecilik yapan 3 çocuk babası Binali Aslan'la (65), 21 Eylül 2025'te yanına gelen iki kişi, ailesiyle Mersin'e gitmek için anlaştı. 14 kişilik aileyi aracına alarak yola çıkan Binali Aslan'ın bir süre sonra cep telefonu kapandı.

ORMANA GÖMDÜLER

Zanlıların İdlib'de olduğu belirlenince Suriye İç Güvenlik Servisi tarafından operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada 14 kişilik aileden baba Vahdi, anne Meryem ile Ayşe, Abdullah Ömer, Abdurrahim, Yakub, Muhammed ve Ahmed Bahaeddin Aksoy ölü olarak ele geçirildi.

Aksoy ailesinden 2'si yaralı 6 kişi de yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlılar, AŞTİ'de anlaştıkları ve daha sonra yolda öldürdükleri nakliyeci Aslan'ı Tarsus'ta ormana gömdüklerini itiraf etti. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan sır ailenin 8 üyesi Gaziantep Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.