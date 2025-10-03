Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

Tarihçi yazar İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddiaları ortaya atıldı. Ortaylı'nın kızından gelen açıklamaya göre İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirmediği, yoğun bakıma alınmadığı ve kan değerlerinin düşmesi nedeniyle hastaneye yatışının gerçekleştiği öğrenildi.

Bir süredir tedavi gören İlber Ortaylı, sağlık durumu nedeniyle iki hafta dinleneceğini açıklamıştı.

8 Eylül'de sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Ortaylı şunları söylemişti:

Prof. Dr. Ortaylı, X hesabında yaptığı videolu paylaşımda, bir süredir Koç Hastanesinde tedavi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çok değerli okurlarım ve dinleyenlerim, yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın, tıbbi bakımdan ihmallerin sonucu. Bir müddettir tedavi görüyorum. O tedavinin bazı hallerde, aldığım immun ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu. Onun için bir iki haftalık dinlenme süreci içindeyim. Bu dinlenme tabii dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum bir iki ay içinde tekrar canlanmış olacağım."

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya Bregenz'de bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur.

Annesi Şefika Hanım, babası Kemal Ortaylı'dır. 1949 yılında 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Sonra taşındıkları Ankara'da etlik ilkokulunda okudu. Almanca öğrenmesi için kaydettirildiği İstanbul Avusturya Lisesi'nde hazırlık ve ortaokul birinci sınıfı okuduktan sonra Ankara Atatürk Lisesi'ne geçti. Atatürk Lisesi'nden 1965 yılında mezun oldu. Annesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev alan İlber Ortaylı, Rusça'yı, Rusya tarihini ve edebiyatını annesinden öğrendi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Viyana Üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü'nde öğrenim gördü. Chicago Üniversitesi'nde master çalışmasını Prof. Halil İnalcık ile yaptı. "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" adlı tezi ile 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979 yılında doçent oldu. 1982 yılında devletin akademik politikalarına tepki olarak görevinden istifa etti.