İstanbul depremi paniğe neden oldu! O anlar kameralara böyle yansıdı

Fatih'te depremi hissederek sokağa çıkan vatandaşlardan Hüsnü Şahin, yaptığı açıklamada, yaşadığı paniği, "Hissedince dışarı kaçtık. Alttan baya etkili vurdu. Korku elbette oluyor. Deprem bölgesiyiz ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz." sözleriyle dile getirdi.

Saat 14.55'te Marmaraereğlisi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem geniş coğrafyada hissedildi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir işyerinde alışveriş yapanlar ve esnaf panikle dışarı kaçtı.

Deprem anında kapı önünde oturan diğer vatandaşlar da koşturmaya başladı. Bursa genelinde depremle ilgili herhangi bir yıkım olmadığı öğrenildi.