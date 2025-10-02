Kadın katili zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

ANTALYA'DA eski eşi Ayten Çağıran'ı (44) boğazını keserek öldüren infaz koruma memuru Abdülkadir Kocaoğlu (48), ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu, Antalya'ya gelerek eski eşi Ayten Çağıran'ı yanında taşıdığı bıçakla yaralayarak öldürdü.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

'ESKİ eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Kocaoğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Kocaoğlu, "Tek bir şey istiyorum. Ben sürekli aldatıldım. Acısını çok yaşadım. Erkek olarak söylenmeyecek sözlerle karşılaştım. Benim hakkımı, gözyaşlarımı yerde bırakmayın. Çok acı çektim. Çektiğim acıyı bir ben bir Allah bilir" dedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdülkadir Kocaoğlu'nu, 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti.