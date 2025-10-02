Konya'da Mehmet Kurt ölü bir yaşam sürüyor! Her şey o hatayla başladı

Konya'nın Yunak ilçesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Kurt (73), aynı ilçede kazada yaşamını yitiren kişi ile isim benzerliği nedeniyle karıştırılınca, savcılık kararıyla kayıtlara ölü olarak geçti. Bu olaydan birkaç gün sonra jandarma ekiplerinin telefonla ulaşıp, hatayla ilgili bilgi verdiği Kurt, şimdi yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.

Antalya'da oturan Mehmet Kurt, 6 Eylül'de memleketi Yunak ilçesinde otomobille kaza yaptı. Kazada Mehmet Kurt ile eşi Dudu Kurt yaşamını yitirdi. Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde ölen Mehmet Kurt'un yerine, Yunak ilçesi Yığar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesinde oturan emekli Mehmet Kurt, nüfus kayıtlarına öldü olarak geçti. Bu olaydan birkaç gün sonra durumu fark eden jandarma, Mehmet Kurt'a telefonla ulaşıp, durumu bildirdi. Kurt, yaşadığını ispatlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı'na, ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.