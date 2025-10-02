Şahinşah Bey’e hayat verecek! Barış Falay ’Kuruluş Orhan’ı anlattı

Kuruluş Orhan setinden ilk oyuncu röportajı geldi. Barış Falay, dizi ve hayat verdiği "Şahinşah Bey" karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu Barış Falay, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu at ve kılıç eğitimlerinin kendisinin de aktif ve günlük yaşamda sporu seven yönüyle bağdaştığını vurguladı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Dizide Osman Bey'in yol arkadaşı olan bir Türk Bey'ini canlandıracak olan ünlü oyuncu Falay diziye katılan usta isimleri öne çıkararak "Yüksek bir oyuncu kadrosuyla bir arada bulunmak çok değerli." açıklamasıyla sözlerini sürdürdü. Projeye dahil olmaktan duyduğu heyecanı da gizlemeyen oyuncu sözlerini "Çok heyecanlıyım, umarım seyircimiz de bu heyecanı yaşar." diyerek sözlerini noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Kuruluş Orhan, yakında atv'de!