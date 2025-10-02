Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Ereğlisi'nde 5 büyüklüğünde deprem

MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREM İSTANBUL'DA PANİĞE NEDEN OLDU

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.



Merkez üssü Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi Tekirdağ açıkları olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.





Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.



Bakırköy Adliyesi'nde bulunanlar da binadan çıkarak, bahçede beklemeye başladı.



Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.