Dükkan basıp esnaftan haraç istediği iddia edilmişti: Ufuk Bayraktar için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ufuk Bayraktar'ın 8 Temmuz 2025 tarihinde Cihangir'de bulunan bir restorana gittiği, burada oturduktan sonra iş yeri sahibi Ahmet Pehlivan'a toplantı yapmak istediğini söylediği belirtildi.

Bunun üzerine Ahmet Pehlivan'ın şüpheliler Ufuk Bayraktar ve beraberindeki Volkan Akbaş'ın yanına gittiği belirtilen iddianamede, Ufuk Bayraktar'ın ekranında "kartlar yeniden dağıtılıyor oyunda biz de varız" şeklinde yazı bulunan telefonu Ahmet Pehlivan'a gösterdiği, ardından ise "bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar, mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin TL para verin, onların Whatsapp grupları var bütün mahalle bu çocukların, ben onlar para kazansın diye söylüyorum" şeklinde sözler sarf ettiği anlatıldı.

HARAÇTA İNDİRİM

Ahmet Pehlivan'ın bunu kabul etmemesi üzerine Ufuk Bayraktar'ın bu defa da haftalık 10 bin TL'ye kadar fiyatı düşürdüğü aktarılan iddianamede, Pehlivan'ın kendilerini polisin koruyacağını söyleyerek teklifi tekrar reddettiği ifade edildi. Ufuk Bayraktar ve yanındaki Volkan Akbaş'ın bunun üzerine "sonra görüşeceğiz" diyerek mekandan ayrıldıkları belirtilen iddianamede, 20 Ağustos 2025 tarihinde tekrardan mekana gittikleri, Ufuk Bayraktar'ın sinirli bir şekilde Ahmet Pehlivan ile konuşmak istediğini belirttiği, olumsuz yanıt alınca ise "seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek Pehlivan'a saldırıp yumruk attığı ifade edildi.

"MAHALLEMİZİN GENÇLERİNE YARDIM EDELİM SÖZLERİM ÇARPITILDI"

İddianamede Ufuk Bayraktar'ın ifadesine de yer verildi. Bayraktar ifadesinde, müştekiden zorla para talep etme gibi bir hususun olmadığını, müştekiye dediği "mahallemizin gençlerine yardım edelim" sözünün çarpıtıldığını, sadece muhtaçlara yardım amacıyla bu sözü söylediğini, buna dair sosyal medyada da paylaşımlar yaptığını, olay günü eşiyle kavga ettiği için alkol aldığını, bu nedenle müştekiyle tartıştığını ve aralarında arbede yaşandığını, darp etme kastıyla da hareket etmediğini, sanatçı olduğunu ve ekonomik durumunun iyi olduğunu belirterek suçlamayı reddetti.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

İddianamede, müşteki Ahmet Pehlivan'ın savcılığa gelerek ek ifade verdiği ve şüpheli Ufuk Bayraktar'ı yanlış anlamış olabileceğini bu nedenle şikayetinden vazgeçtiğini söylediği belirtildi. Müştekinin şikayetinden vazgeçmesine rağmen savcılık, Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş hakkında, "İş yerinde birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs" suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.