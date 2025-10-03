İki ceset iki mektup ve 19 yıllık dehşet veren sır! Çifte cinayette şoke eden ifade: Bin yıl düşünsem...

Kahramanmaraş'ta 2005 yılında kaybolan Fatma Alıç (31) ve kardeşi Gülcan Alıç'ın (24) cinayete kurban gittikleri 19 yıl sonra ortaya çıktı. Olayın zanlıları arasında yer alan ve kardeşlerin cesetlerinin gömüldüğü bağ evinin sahibi Ali K., davanın ikinci duruşmasında dinlendi.

İKİ KADIN, İKİ MEKTUP VE CİNAYET MAHALİ BİR BAĞ EVİ

Ali K.'nın, zanlı Behçet Yediminareli'nin cezaevinden çıktığında "kafa dinlemek" için bu eve geldiğini anlatması ve cinayet öncesinde ofisine gelen iki farklı kadından bahsetmesi, davanın dehşet verici detaylarını gözler önüne serdi.

"BİN YIL DÜŞÜNSEM İHTİMAL VERMEZDİM"

2005 yılında aniden ortadan kaybolan Fatma ve Gülcan Alıç kardeşlerin yakınlarının 2024 yılında polise başvurmasıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip olayı çözdü. Yapılan soruşturmada kardeşlerin cinayete kurban gittikleri tespit edildi. Olayla ilgili Gülcan Alıç'ın dini nikahla birlikte yaşadığı Behçet Yediminareli ile kuzeni Mevlüt Doğan tutuklanırken, Mevlüt Doğan'ın itirafı ile kardeşlerin kemikleri bir bağ evinin bahçesinde bulundu.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, cinayet mahali olan bağ evinin sahibi Ali K. tanık olarak dinlendi. İnşaat mühendisi olan Ali K., Behçet Yediminareli'ni kalıp ustası olarak tanıdığını ve bir arkadaşının inşaatında tanıştıklarını belirtti. Yaşadığı şoku dile getirerek, olayın öncesinde ofisine gelen iki farklı kadından bahsetti: "Bir gün ofisime elinde mektupla bir kadın geldi, 'Ben Behçet'in eşiyim. Eşim tutuklandı, size bir mektup gönderdi' dedi. Mektupta iftiraya uğradığını ve eşi ile çocuklarına yardım etmemi istiyordu. Aradan bir hafta geçtikten sonra bir başka kadın daha geldi, elinde mektupla, 'Ben de Behçet'in imam nikahlı eşiyim. Behçet bana herhangi bir sıkıntım olduğunda size müracaat etmemi söyledi' dedi."

KATİL ZANLISI 'KAFA DİNLEMEK' İÇİN BAĞ EVİNE GERİ DÖNDÜ

Ali K.'nın anlattıklarına göre, Behçet Yediminareli cezaevinden çıktıktan sonra da kendisini ziyaret etti. Yediminareli, Ali K.'ya şunları söyledi: "Ağabey ben suçsuzluğumu ispat ettim, şu anda serbestim. İçeride çok yıprandım, müsaade edersen senin bağ evinde 1 hafta kafayı dinlemek istiyorum." Bağ evinin anahtarını Behçet Yediminareli'ye veren Ali K., bir hafta sonra anahtarı geri aldığını ve olayla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını vurguladı. Yaşananların ortaya çıkmasının kendisi için büyük bir şok olduğunu belirterek, "Bin yıl düşünsem, bin yıl yaşasam böyle bir olayın yaşanabileceğine ihtimal bile vermezdim" sözleriyle dehşetini dile getirdi.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE İSTEDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

İki kardeşi öldürdükten sonra bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf eden Mevlüt Doğan'ın cezaevine götürülürken gazetecilere "İkisini de ben öldürdüm" demesi, davanın seyrini belirlemişti. Sanıklar Behçet Yediminareli ve Mevlüt Doğan hakkında 'Birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar savunmalarını yineleyerek beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, beyanların ardından duruşmayı 8 Ocak tarihine erteledi.