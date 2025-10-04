İnsan zihni 60’a doğru parlıyor

Yeni bir araştırmaya göre insan beyninin genel işlevleri 55-60 yaş arasında zirveye çıkıyor. Araştırma onlarca yıllık psikolojik verilerden yararlanılarak 'bilişsel-kişilik işlevsellik endeksi' adı verilen yeni bir ölçüm oluşturuldu, sonuçlar ise Intelligence dergisinde yayınlandı. Çalışmayı yöneten Batı Avustralya Üniversitesi'nden Dr. Gilles Gignac, "Bilgi birikimi, muhakeme ve hayat tecrübesinin birleşimi, insan zihninin en yüksek performansını 50'lerin sonuna taşıyor" dedi. Dikkat çeken sonuşlara göre; Akıl yürütme, hafıza kapasitesi ve işlem hızı gibi 'akışkan zeka' unsurları genç yaşlarda zirve yapıp zamanla azalırken, bilgi birikimi ve deneyimden oluşan 'kristalize zeka' yıllar içinde artmaya devam ediyor. Ayrıca sorumluluk bilinci ve stres altında sakin kalabilme gibi kişilik özellikleri de orta yaşa kadar güçleniyor. Finansal okuryazarlık 60'ların sonunda en yüksek seviyesine ulaşıyor. İnsanlar ayrıca 'batık maliyet yanılgısı'ndan uzaklaşıyor.