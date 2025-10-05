Trafikte bunları yapan yandı: Cezalar artıyor

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası verilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan, zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

