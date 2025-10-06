Silah kaçakçılığı operasyonunda yeni gelişme! 'Daltonlar'ın izine rastlandı: Korkunç detay: 3D yazıcılarıyla...

EVLERE BASKIN DÜZENLENDİ Şüphelilerin telefonlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda Yunanistan Can ve Mal Suçları Soruşturma Alt Müdürlüğü, Narkotik Suçlar Soruşturma Alt Müdürlüğü'ne bağlı polis memurlarının yanı sıra İstihbarat ve Özel Harekât Alt Müdürlüğü'ne bağlı özel operasyon timleri Attika ve İskeçe'de çok sayıda eve baskın düzenledi. Operasyonlarda 4 Türk vatandaşı ile bir Rum gözaltına alınırken, bir sırt çantasının içerisinde 25 suikast silahı ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.



İSPANYA'YA KAÇIRACAKLARMIŞ Gözaltına alınan 5 şahıs, Soufli bölgesinde son 24 saat içinde keşfedilen silah deposuyla hiçbir ilgililerinin olmadığını iddia etti. Fakat yapılan araştırmada silahların Yunanistan başta olmak üzere İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki çete üyelerine gönderileceği ve diğer grup üyeleriyle bağlantılı oldukları belirlendi. 5 şahıs ateşli silah bulundurmak suçlamasıyla tutuklandı.

