Silah kaçakçılığı operasyonunda yeni gelişme! 'Daltonlar'ın izine rastlandı: Korkunç detay: 3D yazıcılarıyla...

Kuzey Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Türkiye'den gelen bir grubun Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a silah sokacağı ihbarı üzerine geçtiğimiz Cuma günü harekete geçti. Elde edilen istihbari çalışmalar doğrultusunda Sofulu (Sufli) kasabasında bulunan Tychero nehrinden hareket eden bir tekneye ELAS özel timlerinde bulunduğu çok sayıda polisle baskın düzenlendi. Baskında çuvalların arasına gizlenmiş 147 adet suikast silahı ve 190 adet şarjör ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
DALTONLAR GRUBU ÜYESİ ÇIKTILAR
Olayla ilgili teknede bulunan 6'sı kadın 13 Türk gözaltına alındı. Yunanistan topraklarına yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 13 Türk, ilk ifadelerinde çuvallarının içindekini bilmediklerini, teknenin sahibinin kargoyu teslim edecekleri bir kişinin ismini verdiklerini iddia ettiler. Ancak ele geçirilen telefonlarda yapılan incelemelerde ise şahısların Daltonlar gurubuyla temas halinde oldukları belirlendi.
3D YAZICILARLA TAMAMLANACAKMIŞ
Operasyon da ele geçirilen silah parçalarıyla ilgili ise korkunç bir detay ortaya çıktı. Eksik olan bazı plastik parçaların 3D yazıcılarla tamamlanmasıyla 50 tane daha işlevsel silah üretilebileceği belirlendi. Silahların Türkiye'de üretilen Avusturya'lı bir firmaya ait olduğu tespit edildi.
EVLERE BASKIN DÜZENLENDİ
Şüphelilerin telefonlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda Yunanistan Can ve Mal Suçları Soruşturma Alt Müdürlüğü, Narkotik Suçlar Soruşturma Alt Müdürlüğü'ne bağlı polis memurlarının yanı sıra İstihbarat ve Özel Harekât Alt Müdürlüğü'ne bağlı özel operasyon timleri Attika ve İskeçe'de çok sayıda eve baskın düzenledi. Operasyonlarda 4 Türk vatandaşı ile bir Rum gözaltına alınırken, bir sırt çantasının içerisinde 25 suikast silahı ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.
İSPANYA'YA KAÇIRACAKLARMIŞ
Gözaltına alınan 5 şahıs, Soufli bölgesinde son 24 saat içinde keşfedilen silah deposuyla hiçbir ilgililerinin olmadığını iddia etti. Fakat yapılan araştırmada silahların Yunanistan başta olmak üzere İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki çete üyelerine gönderileceği ve diğer grup üyeleriyle bağlantılı oldukları belirlendi. 5 şahıs ateşli silah bulundurmak suçlamasıyla tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Evros sınırını silahlarla geçen 13 kişi ise Cumartesi günü Dedeağaç mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, sığınma hakkı talep etti. İfadelerinin ardından 13 şüpheli silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.