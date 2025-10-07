Ev sahibi olmak isteyen vatandaşları dolandırdılar! Bu sefer TOKİ projelerine dadandılar

Dolandırıcılar bu kez de sosyal konut projesi için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesine başvuru detayları henüz açıklanmasa da dolandırıcılar sahte sitelerle, ev hayali kuranları mağdur etmeye başladı.
TOKİ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşları dolandırıcılıkla ilgili uyararak, "Sahte internet siteleri ve iletişim numaraları aracılığı ile dolandırıcılık girişiminde olan bu kişiler; e-Devlet ve TOKİ internet sitesini taklit ederek başvuru ücreti talep etmektedir.
Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, tıkladıkları internet sitelerinin alan adlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. İdaremizin resmi internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesaplarımız ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemeli iş ve işlem yapılmamalıdır.
Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu. Uzmanlar, vatandaşların dolandırılmamak için dikkat etmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı: TOKİ'ye yapılacak tüm başvurular yalnızca www.toki.gov.tr adresi ve e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilir.
Sosyal medya bağlantılarına, SMS ya da e-posta yönlendirmelerine itibar etmeyin. Web sitelerinin alan adına dikkat edin. TOKİ başvurularında bireysel IBAN numaralarına EFT/Havale yoluyla ödeme yapılmaz.
Ödemeler yalnızca yetkili kamu bankalarının sistemleri üzerinden gerçekleştirilir. e-Devlet girişi görünümlü sitelere karşı dikkatli olun.
Dolandırıcılar e-Devlet arayüzünü taklit ederek kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışabilir. e-Devlet girişi yaptığınız sayfanın güvenli bağlantı (https) ve adres çubuğunda 'turkiye. gov.tr' ibaresi olduğundan emin olun.
İŞTE BAZI ŞİKÂYETLER
11 Eylül 2025 tarihinde bir internet sitesi üzerinden TOKİ başvurusu yaptığımı sanarak kişisel bilgilerimi paylaştım ve TOKİ ücreti adı altında 72 bin 280 TL ödeme yaptım. Ödeme sonrasında sürekli olarak ek para talepleriyle karşılaştım ve bu durumdan şüphelendim. Araştırınca başka mağdurların olduğunu gördüm.
2 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Tuzla'daki TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapmak için TOKİ'nin kendi sitesi üzerinden başvuru butonuna tıkladım ve e-Devlet'e yönlendirildim.
Yönlendirme sonrası 29 bin 200 TL katılım ücreti ödedim. Ödeme işlemini havale yoluyla gerçekleştirdim ve başvurumun onaylandığına dair bir yazı ekranda çıktı. Ancak daha sonra e-Devlet üzerinden kontrol ettiğimde başvurumun görünmediğini fark ettim.
TOKİ başvurusu yapmak için internetten arama yaptım ve karşıma çıkan bir siteye yönlendirildim. Site, e-Devlet ara yüzüne benzer şekilde hazırlanmıştı.
Başvuru işlemini tamamlamak için M. Ç. adına belirtilen IBAN numarasına 60 bin TL EFT ile ödeme yaptım. Telefon ve T.C. kimlik numaramı da paylaştım. Ancak daha sonra sitenin sahte olduğunu fark ettim.