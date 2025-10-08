Antalya'da aile husumeti kanla bitmişti: "Kız kaçırma" infazında yeni detaylar ortaya çıktı!





Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya azmettirici suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan sanıklar Ümmühani Ü. ve Derya Ç. SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada maktulün yakınları Alev Ü., Aslı Ü., Nazar Ü. ve Candar Ü. müşteki olarak yer aldı.

"SEFİL EN SEVDİĞİM AMCA OĞLUMDU"

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Derya Ç., olay günü evinde bulunduğunu belirterek, dışarıdan gelen gürültü üzerine evinden çıktığını, Dursun A. ile Sefil Ünder'in tartıştığını gördüğünü söyledi. Tarafları ayırdığını, ortamı sakinleştirmeye çalıştığını ifade eden sanık, "Sefil en sevdiğim amca oğlumdu, hiçbir zaman aramızda tartışma olmadı. Ateş etme olayını görmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.