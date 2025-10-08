İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! İrem Derici, Hadise, Dilan Polat, Ziynet Sali ve Demet Evgar...

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçun başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Hadise, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç'ın da bulunduğu ünlü isimlerin ifade ve kan örneğinin alınması talimatı verildi.
19 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Burada ifade işlemi tamamlanan isimler kan tahlilleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken bazı oyuncuların yakınları destek için İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. İfade için bekleyen oyuncu Demet Evgar'ın aynı dizide oynayan arkadaşı oyuncu Hatice Aslan da moral ziyareti için geldiğini söyleyerek, soruşturma nedeniyle setlerinin durduğunu söyledi.
ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİLER
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan bazı ünlüler, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Öte yandan ünlü isimler, gözaltında ilk kez görüntülendi.
OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER ŞÖYLE:
-İrem DERİCİ
-Kubilay AKA
-Kaan YILDIRIM
-Metin AKDÜLGER
-Ceren MORAY ORCAN
-Dilan POLAT
-Engin POLAT
İKİ İSMİN YURT DIŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan soruşturma kapsamında Ziynet Sali ve Simge Sağın hakkında da gözaltı kararı çıkartıldı. Ancak iki ismin de yurt dışında olması sebebiyle ikametlerinde bulunamadığı açıklandı.
ADLİ TIP KURUMU'NDAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ünlüler, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İşlemleri tamamlanan ünlü isimler, getirildikleri jandarma araçları ile Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
İfade ve test işlemleri tamamlanan 19 ünlü isim serbest bırakıldı.