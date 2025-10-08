İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! İrem Derici, Hadise, Dilan Polat, Ziynet Sali ve Demet Evgar...

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçun başlattığı soruşturma kapsamında aralarında Hadise, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç'ın da bulunduğu ünlü isimlerin ifade ve kan örneğinin alınması talimatı verildi.

19 ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINDI İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.