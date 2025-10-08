Tarım Bakanlığı yeni listede ifşa etti! İşte hileli gıda satan o firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahteciliğine karşı yürüttüğü denetimler sonucunda 7 Ekim 2025 tarihli son taklit veya tağşiş gıdalar listesini yayımladı. Bakanlık denetimleri neticesinde, tüketicileri yanıltan ve içerikleriyle oynanmış 22 farklı peynir ürünü daha listeye eklendi.

Bakanlığın, denetimlerde elde ettiği bu bilgileri kamuoyuna sunma yetkisi, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrasıyla yasal olarak belirlenmişti.

Bu yasal çerçevede Bakanlık, 7 Ekim 2025 tarihinde duyurduğu 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine dahil edilen peynir ürünlerinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İşte Bakanlık tarafından tespit edilen ve taklit veya tağşiş yapıldığı belirlenen peynir ürünleri: